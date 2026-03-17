الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة

نجحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتياز عملية المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)، وذلك في إطار تجديد اعتماد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.



وأكدت الهيئة أن تجديد شهادة الأيزو يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها، ويأتي في سياق سعيها المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل يتوافق مع المواصفات المصرية والدولية في مجال الإدارة، فضلًا عن توافقه مع إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استدامة أعمال الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية بكفاءة وفاعلية.



وقد أشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام الإدارة المطبق بالهيئة، حيث أجروا مراجعة شاملة لنظام إدارة الجودة شملت جميع العمليات الرئيسية والداعمة بمختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

ورافق فريق المراجعة الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة والتدقيق، إلى جانب فريق عمل الإدارة، ومنهم الدكتورة هبة الله صقر والدكتور أحمد الضلع.



كما ترأس الدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاجتماع الافتتاحي وكذلك الاجتماع الختامي مع المراجعين الخارجيين، مؤكدًا أهمية المراجعات الخارجية ودورها في دعم تطبيق نظام الإدارة المتكامل، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة الأداء الرقابي للهيئة. وقد عُقد الاجتماعان بحضور الدكتور محمود جاد، نائب رئيس الهيئة، وفريق عمل إدارة الجودة.



وفي ختام أعمال المراجعة، وجّه الدكتور هاني خضر الشكر لإدارة الجودة والتدقيق وفريق عمل الهيئة، تقديرًا لجهودهم والتزامهم بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن تنفيذ الدور الرقابي للهيئة على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.