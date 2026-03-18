بعد تراجع أمس .. أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس وذلك بعد التراجع الذي سجلته في ختام تعاملات أمس الثلاثاء حيث هدأت حركة الأسعار نسبيا مع ترقب تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في مصر حيث سجل في بداية التعاملات نحو 7320 جنيه للبيع مقابل 7270 جنيهًا للشراء

كما سجل عيار 24 وهو الأعلى من حيث النقاء نحو 8365.5 جنيه للبيع و8308.5 جنيه للشراء ويعد الخيار الأول للمستثمرين والراغبين في شراء السبائك

أما عيار 22 فقد سجل حوالي 7668.5 جنيه للبيع مقابل 7616 جنيه للشراء ليأتي في المرتبة الثانية من حيث درجة النقاء

وبالنسبة لعيار 18 الذي يفضله الكثير في المشغولات الذهبية الحديثة فقد سجل نحو 6274.5 جنيه للبيع و6231.5 جنيه للشراء.

فيما سجل الجنيه الذهب نحو 58560 جنيهًا للبيع و58160 جنيه للشراء ليظل من أبرز وسائل الادخار في السوق المصري.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التراجع شهدتها الأسعار أمس مما يعكس حالة من الترقب في سوق الذهب انتظارًا لأي تغيرات جديدة في حركة البيع والشراء.