محملة بالرمال.. انقــ ــلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي

شهد طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، منذ قليل بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بالرمال، ما أدى إلى تصادمها بسيارة ميكروباص، وأسفر عن تهشم الأخيرة بشكل كبير.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بحدوث حادث علي طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بالرمال وتصادمها مع سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة، وبدء التعامل مع آثار الحادث، ورفع حطام السيارتين من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وتباشر الجهات المعنية حاليًا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الحصر النهائي لعدد المصابين أو وجود وفيات، وسط استمرار جهود فرق الإسعاف في نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لرفع آثار الحادث بشكل كامل، وإعادة الانسيابية المرورية على الطريق الحيوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.