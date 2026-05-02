محافظ أسيوط: تفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات اليوم السبت ٢ مايو، والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى ٣٩ درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين ٤٠ و٥٠ كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، خاصة مع احتمالية تعرض بعض المناطق لهبات رياح قوية تتراوح سرعتها بين ٦٠ و٧٠ كم/س على فترات متقطعة، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، بمراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي آثار سلبية قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة للموقف أولًا بأول.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية غير الثابتة، حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع الإبلاغ الفوري عن أية حالات طارئة من خلال غرفة عمليات المحافظة من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام التالية " أرضي 0882135858 - 0882135727 " على مدار 24 ساعة.