محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب بديوان المحافظة ويشيد ببرامجه المتطورة في تأهيل الشباب

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة، في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعال، وتعزيز خطط التنمية البشرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد مدكور مدير المركز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة التدريب والمتدربين.

وشهد محافظ أسيوط جانبًا من إحدى الدورات التدريبية المتخصصة في صيانة الكمبيوتر، المقدمة لعدد من المتدربين، حيث أشاد بمستوى الأداء داخل المركز وما يقدمه من برامج تدريبية متطورة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب تأهيل الشباب والخريجين بمهارات عملية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في دعم مركز التدريب وتطوير إمكاناته، من خلال توفير أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية، وتحقيق الاستدامة في بناء القدرات وصقل المهارات للعاملين والشباب على حد سواء.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير مركز التدريب عن مكونات المركز الذي يضم قاعات تدريبية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد على نخبة من المدربين المعتمدين، فضلًا عن تقديم شهادات موثقة ومعتمدة تساعد المتدربين في تحسين فرصهم المهنية والانضمام إلى سوق العمل بكفاءة.

يذكر أن مركز التدريب بديوان عام محافظة أسيوط يقدم باقة متنوعة من البرامج المتخصصة في مجالات الإدارة العامة والحاسب الآلي واللغات، مستهدفًا العاملين بالجهاز الإداري والشباب والخريجين من أبناء المحافظة، كما يعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المتدربين، وقد جرى اعتماده ضمن المراكز القومية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية.