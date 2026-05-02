مستشفى الغردقة العام : القضاء على قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء

أعلن مستشفى الغردقة العام عن تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، تمثل في القضاء الكامل على قوائم انتظار عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك خلال شهر أبريل، في خطوة تعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

جاء هذا الإنجاز تحت رعاية اللواء وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وبإشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتقليص فترات انتظار المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت إدارة المستشفى أن النجاح تحقق بفضل كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على مواجهة التحديات، حيث تم إجراء جميع العمليات بنجاح من خلال فريق طبي متخصص بقيادة الدكتورة ميريل ميشيل، رئيس قسم العيون، وبمشاركة نخبة من أطباء القسم، إلى جانب الدعم الفعّال من فرق التمريض والتعقيم، في منظومة عمل متكاملة.

من جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي على أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والوتيرة لدعم مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن استدامة هذا النجاح، وتقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة تلبي احتياجات المواطنين بمحافظة البحر الأحمر.