لماذا عاد مانشستر يونايتد إلى سباق اللقب؟.. 6 أسباب تدفع الشياطين الحمر للأفضلية

لم يكن فوز مانشستر يونايتد على آرسنال في ملعب الإمارات مجرد ثلاث نقاط ثمينة بل حمل بين طياته مؤشرات أعمق على تحوّل حقيقي في مسار الفريق أعاد اسمه إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولو نظريًا بعد فترة طويلة من التراجع والارتباك.

وأعاد الانتصار المثير طرح سؤال مشروع: هل بات مانشستر يونايتد فريقا قادرا على مجاراة الكبار حتى النهاية؟

وضوح فني وبساطة تكتيكية

أبرز ما تغير في مانشستر يونايتد هو البساطة فالفريق لم يعد أسير أفكار معقدة أو تجارب تكتيكية غير مستقرة بل بات يلعب وفق إمكانيات لاعبيه الحقيقية بالاضافة الى التنظيم الدفاعي الواضح والاعتماد على التحولات السريعة منح الفريق سلاحًا فعالا أمام فرق الاستحواذ كما حدث أمام آرسنال ومانشستر سيتي.

هذه الهوية الواضحة جعلت اللاعبين أكثر راحة داخل الملعب وهو ما انعكس مباشرة على الأداء والنتائج.

استعادة الثقة داخل غرفة الملابس

الثقة عنصر حاسم في سباق طويل مثل الدوري الإنجليزي ويبدو أن مانشستر يونايتد استعاد جزءا كبيرا منها في وقت قياسي بالاضافة الى الانتصارات على منافسين مباشرين وفي ملاعب صعبة خلقت حالة من الإيمان الجماعي بقدرة الفريق على الفوز في المباريات الكبرى.

هذا التحول الذهني هو الفارق الحقيقي بين فريق ينافس وفريق يكتفي بالمشاركة.

تحرر اللاعبين وعودة الأدوار الطبيعية

عدة أسماء داخل الفريق ظهرت بنسخة مختلفة تمامًا بعدما عاد كل لاعب للعب في مركزه الأنسب وأصبحت الأجنحة أكثر جرأة ولاعبو الوسط أكثر تحكمًا والدفاع أكثر تماسكًا رغم بعض الغيابات.

هذا التوازن جعل مانشستر يونايتد فريقًا يصعب اختراقه وقادرًا على إيذاء أي خصم عند استعادة الكرة.

قوة الدكة والمرونة أثناء المباريات

من العوامل المهمة التي تعزز فرص المنافسة امتلاك حلول من على مقاعد البدلاء ولم يعد مانشستر يونايتد يعتمد على أسماء محددة فقط بل بات يملك بدائل قادرة على تغيير شكل المباراة سواء بإضافة طاقة هجومية أو تعزيز الصلابة الدفاعية.

المرونة في التعامل مع مجريات اللقاء منحت الفريق أفضلية في الأوقات الحاسمة.

تركيز كامل على الدوري

في وقت تتوزع فيه جهود المنافسين بين بطولات أوروبية وكؤوس محلية ينصب تركيز مانشستر يونايتد حاليًا على الدوري فقط.

هذا العامل يمنح الفريق أفضلية بدنية وذهنية واضحة خاصة في مرحلة تتسم بتقارب النقاط وكثرة التعثرات.

ويمنح الجدول المقبل الفريق فرصة لحصد نقاط متتالية بشرط الحفاظ على نفس الانضباط.

تعثر المنافسين وغياب الثبات

السبب الأهم الذي يبقي مانشستر يونايتد في دائرة المنافسة هو أن لا أحد يبدو مقنعًا في القمة ويعانى آرسنال من ضغط الصدارة ومانشستر سيتي يفتقد الثبات وأستون فيلا يمر بفترات صعود وهبوط.

في موسم استثنائي كهذا قد يصبح الفارق الكبير قابلًا للتآكل إذا تكررت العثرات.