صدمة بشأن مدة غياب باتريك دورجو عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن طبيعة إصابة باتريك دورجو، نجم مانشستر يونايتد، والتي تعرض لها خلال مواجهة آرسنال، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2 على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة دورجو في أوتار الركبة، ما سيُبعده عن الملاعب لفترة تقارب عشرة أسابيع.

وتعد الإصابة أكثر خطورة من التشنج العضلي الذي كان متوقعًا في البداية، فيما لا تزال مدة الغياب الدقيقة قيد التقييم.

وكان دورجو قد سجل هدفًا مهمًا في المباراة بعد هدف مبكر سجله آرسنال عبر هدف عكسي من مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 29.

وأضاف دورجو الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 50، بعد أن افتتح زميله بريان مبويمو التسجيل في الدقيقة 37.

وقبل النهاية، تمكن ميكيل ميرينو من تسجيل هدف التعادل للآرسنال في الدقيقة 84، إلا أن ماتيوس كونيا خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87، ليمنح مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة في ملعب متصدر الدوري.

وبهذه النتيجة، بقي آرسنال في الصدارة برصيد 50 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا في المركزين الثاني والثالث، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.