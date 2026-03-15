الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
أخبار البلد

وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي
أبرزت وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق صعب وتاريخي، بالاضافة إلى تأكيداته على دعم مصر لدول الخليج لعربي في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور مسئولي الدولة وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة .

وتحت عنوان "المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج".. أبرزت وكالة “سبوتنيك” الروسية، تأكيدات الرئيس السيسي أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران، حيث شدد الرئيس السيسي على "جهود مصر لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني خاصة وان مصر تبذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج.

من جهتها أبرزت قناة "سي إن إن" بالعربي الإخبارية، كلمة الرئيس السيسي تحت عنوان "السيسي: مصر ليست بمنأى عن تداعيات الحرب في الخليج.. ورفع أسعار الوقود “إجراء صعب”، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر "لم تكن بمنأى" عن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على إدانته للهجمات على دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودها "لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، تلك الحرب التي تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء".

وأضاف الرئيس: "تجدد مصر تأكيدها القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة، كما تؤكد دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولي".

وسلطت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، الضوء على حديث الرئيس السيسي، وجاء في عنوانها "السيسي يوجه رسالة دعم جديدة للخليج ويؤكد: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب"، وأكد خلاله الرئيس أن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، وتواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة، مشيرا إلى أن الحرب تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء.

وأوضح الرئيس أن مصر تعمل في الوقت ذاته، على خفض التصعيد في باقي الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة بمناسبة إفطار الأسرة المصرية أكد خلالها أن منطقتنا اليوم تقف على مفترق طرق تاريخي، تواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة، ففي الشرق - نبذل قصارى الجهد، لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، تلك الحرب التي تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء، وفي الوقت ذاته، نعمل على خفض التصعيد في باقى الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

طارق لطفي

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

طارق لطفي

طارق لطفي : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع

كريم محمود عبد العزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 10 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى أزمة جديدة

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

