وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج

أبرزت وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق صعب وتاريخي، بالاضافة إلى تأكيداته على دعم مصر لدول الخليج لعربي في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور مسئولي الدولة وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة .

وتحت عنوان "المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج".. أبرزت وكالة “سبوتنيك” الروسية، تأكيدات الرئيس السيسي أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران، حيث شدد الرئيس السيسي على "جهود مصر لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني خاصة وان مصر تبذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج.

من جهتها أبرزت قناة "سي إن إن" بالعربي الإخبارية، كلمة الرئيس السيسي تحت عنوان "السيسي: مصر ليست بمنأى عن تداعيات الحرب في الخليج.. ورفع أسعار الوقود “إجراء صعب”، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر "لم تكن بمنأى" عن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على إدانته للهجمات على دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودها "لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، تلك الحرب التي تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء".

وأضاف الرئيس: "تجدد مصر تأكيدها القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة، كما تؤكد دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولي".

وسلطت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، الضوء على حديث الرئيس السيسي، وجاء في عنوانها "السيسي يوجه رسالة دعم جديدة للخليج ويؤكد: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب"، وأكد خلاله الرئيس أن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، وتواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة، مشيرا إلى أن الحرب تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء.

وأوضح الرئيس أن مصر تعمل في الوقت ذاته، على خفض التصعيد في باقي الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة بمناسبة إفطار الأسرة المصرية أكد خلالها أن منطقتنا اليوم تقف على مفترق طرق تاريخي، تواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة، ففي الشرق - نبذل قصارى الجهد، لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، تلك الحرب التي تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء، وفي الوقت ذاته، نعمل على خفض التصعيد في باقى الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر.