نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت

أعربت الفنانة نوران ماجد، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مشاركتها في مسلسل أولاد الراعي، مشيرة إلى أن التفاعل الذي تلقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسعدها كثيرا.

وقالت نوران إن تعليقات الجمهور على دورها في المسلسل كانت إيجابية وشجعتها على الاستمرار في تقديم أدوار مختلفة، خاصة أن كثيرًا من المتابعين عبّروا عن إعجابهم بالأداء الذي ظهرت به خلال الأحداث.

وتداول عدد من المتابعين تعليقات تشيد بأدائها في العمل، من بينها: "حسيت المسلسل عشانك حقيقي"، و"ديما ناجحه ومكسره الدنيا نوران"، و"تستاهلي كل خير على تعبك في المسلسل"، و"تمثيل مشرف ما شاء الله عليكي".

ًوكتب بعض المتابعين: "نور أبدعت في المشهد ده"، و"بجد المشهد خطير"، و"بجد تمثيلك مبدعه"، و"برافو نوران ممثله رائعه".

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل أولاد الراعي على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

ويشارك في بطولة مسلسل أولاد الراعي مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، نوران مماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.