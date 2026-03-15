طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية

فتح النجم طارق لطفي قلبه للإعلامي كريم رمزي في برنامج "هوليلة في 30 ليلة" عبر إذاعة ميجا إف إم وتحدث باستفاضة عن نجاح مسلسله الرمضاني "فرصة أخيرة" الذي يتصدر المشهد الدرامي في 2026 وأكد لطفي في بداية حديثه أن سعادته لا توصف بردود الأفعال التي وصلت إليه مشيراً إلى أن الجمهور والنقاد كانوا أكثر كرماً من توقعاته الشخصية وأن كم الإشادات التي تلقاها مؤخراً كانت بمثابة مكافأة على المجهود الكبير الذي بذله في التحضير لهذه الشخصية المعقدة وإنه كان متنبأ بنجاح هذا العمل من قبل عرضه بسبب القصة المختلفة التي يتناولها ويعتبر هذا ضمن الأسباب الرئيسية لقبوله لدور "بدر".

وعن كواليس اختيار الدور أوضح طارق لطفي أنه استغرق وقتاً طويلاً قبل الاستقرار على العمل الذي سيقدمه هذا العام والسبب في ذلك هو النجاح الطاغي الذي حققه في أعماله الماضية حيث يسعى بكل قوته للعثور على نص وقور ودور مختلف تماماً يستطيع من خلاله أن ينسي الجمهور نجاحه السابق وهي معادلة صعبة جداً لأي فنان حتى وجد شخصية "بدر أباظة" التي وصفها بأنها حالة نادرة الحدوث حيث أعجب بالشخصية وتفاصيلها من أول قراءة للورق وهو أمر لا يتكرر كثيراً مع الممثل.

وحول طبيعة شخصية "بدر" والجدل المثار حول كونه شريراً ولكن محبوبًا قال طارق لطفي إنه يرفض تمامًا تقديم "الشرير المطلق" أو الشخصية الكليشيه التي تعتمد على ملامح قاسية أو تعبيرات مبالغ بها لأن كل إنسان في الواقع له دوافعه التي تحركه ووصف بدر بأنه شخص نشأ في الشارع ولا يعرف الخوف لكنه في نفس الوقت يحمل حباً كبيراً لإخواته في العمل وهذا الجانب الإنساني هو الذي خلق حالة من التوازن وجعل الجمهور يحتار بين إدانة تصرفاته وبين التعاطف معه والاعتذار له أحياناً لأنه في النهاية يقدم "بني آدم" لديه جوانب شر وخير وليس مجرد أداة لإثارة المشاكل.