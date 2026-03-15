الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
فن وثقافة

طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية

علا محمد

فتح النجم طارق لطفي قلبه للإعلامي كريم رمزي في برنامج "هوليلة في 30 ليلة" عبر إذاعة ميجا إف إم وتحدث باستفاضة عن نجاح مسلسله الرمضاني "فرصة أخيرة" الذي يتصدر المشهد الدرامي في 2026 وأكد لطفي في بداية حديثه أن سعادته لا توصف بردود الأفعال التي وصلت إليه مشيراً إلى أن الجمهور والنقاد كانوا أكثر كرماً من توقعاته الشخصية وأن كم الإشادات التي تلقاها مؤخراً كانت بمثابة مكافأة على المجهود الكبير الذي بذله في التحضير لهذه الشخصية المعقدة وإنه كان متنبأ بنجاح هذا العمل من قبل عرضه بسبب القصة المختلفة التي يتناولها ويعتبر هذا ضمن الأسباب الرئيسية لقبوله لدور "بدر".

وعن كواليس اختيار الدور أوضح طارق لطفي أنه استغرق وقتاً طويلاً قبل الاستقرار على العمل الذي سيقدمه هذا العام والسبب في ذلك هو النجاح الطاغي الذي حققه في أعماله الماضية حيث يسعى بكل قوته للعثور على نص وقور ودور مختلف تماماً يستطيع من خلاله أن ينسي الجمهور نجاحه السابق وهي معادلة صعبة جداً لأي فنان حتى وجد شخصية "بدر أباظة" التي وصفها بأنها حالة نادرة الحدوث حيث أعجب بالشخصية وتفاصيلها من أول قراءة للورق وهو أمر لا يتكرر كثيراً مع الممثل.

وحول طبيعة شخصية "بدر" والجدل المثار حول كونه شريراً ولكن محبوبًا قال طارق لطفي إنه يرفض تمامًا تقديم "الشرير المطلق" أو الشخصية الكليشيه التي تعتمد على ملامح قاسية أو تعبيرات مبالغ بها لأن كل إنسان في الواقع له دوافعه التي تحركه ووصف بدر بأنه شخص نشأ في الشارع ولا يعرف الخوف لكنه في نفس الوقت يحمل حباً كبيراً لإخواته في العمل وهذا الجانب الإنساني هو الذي خلق حالة من التوازن وجعل الجمهور يحتار بين إدانة تصرفاته وبين التعاطف معه والاعتذار له أحياناً لأنه في النهاية يقدم "بني آدم" لديه جوانب شر وخير وليس مجرد أداة لإثارة المشاكل.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد