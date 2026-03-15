جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر بعض المواطنين من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها لهم في تجارة السيارات والعقارات بالمنوفية، وعدم وفائه بذلك.

بالفحص تبين قيام الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو بتحرير عدة محاضر ضد (مدرس "له معلومات جنائية" – مقيم بمركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية)، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 2,5 مليون جنيه.

أمكن تحديد مكان إختباء المشكو فى حقه بمحافظة مطروح ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





