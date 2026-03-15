الداخلية : اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص ادعى اقتحام رجل شرطة مسكنه بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بإقتحام الشقة الخاصة به وإحتجاز زوجته بدون وجه حق.





بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم من (عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من زوجة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بطلب بعض الملابس عن طريق أحد مواقع الطلبات، وحال توصيل الشاكى الطلب قامت الأخيرة بإستلامه، وأغلقت باب الشقة دون إعطائه قيمة المشتريات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون .. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب.