مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

تتصدر طريقة عمل الغريبة بالكوب محركات البحث مع اقتراب عيد الفطر 2026، حيث تبدأ ربات البيوت في تجهيز حلويات العيد مبكرًا، خاصة مع ارتفاع أسعار الكحك والبسكويت في المحلات، مما يدفع الكثيرات للبحث عن وصفات ناجحة واقتصادية يمكن تحضيرها في المنزل.

وتعد وصفة الغريبة من أسهل وأشهر حلويات العيد، وقدمت الشيف نادية السيد طريقة بسيطة لتحضيرها بمكونات دقيقة بالكوب وخطوات مضمونة النجاح، وهو ما جعلها من أكثر الوصفات تداولًا على مواقع الطبخ.

طريقة عمل الغريبة بالكوب



طريقة عمل الغريبة بالكوب

مقادير الغريبة بالكوب:

4 أكواب دقيق

2 كوب سمن

1 كوب سكر بودرة منخول

رشة ملح (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل الغريبة بالكوب

خطوات تحضير الغريبة:

ـ خفق السمن مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح القوام كريميًا.

ـ إضافة الفانيليا ورشة الملح مع التقليب.

ـ إضافة الدقيق تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة.

ـ إدخال العجين إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

ـ تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ورصها في صينية.

ـ تزيين الوجه بالمكسرات حسب الرغبة.

ـ خبز الغريبة في فرن ساخن على درجة 180 لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

ـ ترك الغريبة تبرد تمامًا قبل تخزينها في علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل الغريبة بالكوب

نصائح لنجاح الغريبة في المنزل

للحصول على غريبة ناجحة مثل المحلات:

ـ يجب استخدام سكر بودرة ناعم.

ـ عدم المبالغة في العجن.

ـ ترك مسافة بين القطع في الصينية.

ـ عدم تحمير الغريبة أكثر من اللازم.