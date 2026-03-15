وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى فضيلة الشيخ إبراهيم رمضان الغنام، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني الأسبق بوزارة الأوقاف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الدعوة والقرآن الكريم.

وتابع وزير الأوقاف في بيان: لقد كان الفقيد – رحمه الله – من النماذج المخلصة في العمل الدعوي والإداري، حيث أسهم بعلمه وفكره وجهده في تطوير العمل بإدارة الإرشاد الديني بديوان عام الوزارة، وكان صاحب رؤية دعوية واعية، تركت أثرًا طيبًا في مسيرة العمل الدعوي، كما كان مثالًا يُحتذى في الإخلاص والتفاني في خدمة بيوت الله ومنابر الدعوة.

وقد عُرف عنه – رحمه الله – دماثة الخلق، وصفاء النفس، والحرص الدائم على خدمة القرآن الكريم وأهله، وظل بعد تقاعده وفيًّا لرسالته الدعوية، قائمًا بخدمة كتاب الله وتعليمه في مساجد مدينة قليوب.

وإذ يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلاميذه ومحبيه، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الدعوة وأهلها خير الجزاء.