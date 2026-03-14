وزير الأوقاف يطمئن على صحة الإمام الأكبر في الأقصر

وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى محافظة الأقصر في زيارة خاصة تهدف إلى الاطمئنان على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وجاءت زيارة وزير الأوقاف في إطار حرصه على الاطمئنان بشكل مباشر على صحة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية حيث توجه فور وصوله إلى مقر إقامة فضيلته بمركز القرنة غرب الأقصر للاطمئنان عليه وتقديم الدعم المعنوي له متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وتعكس هذه الزيارة مكانة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في قلوب أبناء المؤسسة الدينية في مصر والعالم الإسلامي حيث يحرص المسؤولون والعلماء على الاطمئنان على صحته تقديرا لدوره الكبير في نشر الوسطية والفكر المعتدل وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الشعوب.