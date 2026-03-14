الأوقاف تشارك فى مبادرة أسوان بشبابها أجمل لتعزيز العمل التطوعي

شارك الدكتور محمد حازم، مدير مديرية أوقاف أسوان، وقيادات المديرية في فعاليات مبادرة «أسوان بشبابها أجمل»، التي أطلقها المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، من مركز شباب السيل الجديد، وشملت 7 شوارع والسوق الرئيسي، في إطار تعزيز الانتماء والمسئولية المجتمعية.

وانطلقت المبادرة بحضور الدكتور أسامة رزق، نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، والدكتورة ولاء سعد عرفة، مستشار المحافظ للمبادرات التنموية، واللواء ياسر عبد الشافي، مشرف مبادرة حياة كريمة.

وشارك في الحملة شباب وفتيات المنطقة وممثلو مديريات الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية في أعمال النظافة والتجميل، مؤكدين أهمية هذه المبادرات المجتمعية في تعزيز روح العمل التطوعي والانتماء.

أسوان بشبابها أجمل

وأكد الدكتور محمد حازم، مدير مديرية أوقاف أسوان، أهمية هذه المبادرات في ترسيخ قيم الانتماء والمسئولية، مشيرًا إلى أن الإسلام يحث على النظافة ويعتبرها جزءًا من الإيمان.

وأشاد الدكتور محمد حازم، بمشاركة الشباب وذوي الهمم في الحملة، وداعيًا المواطنين إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة لضمان جمال المدينة واستدامة جهود التطوير.