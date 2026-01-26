رسميا.. الخلود السعودي يتعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد

أعلن نادي الخلود السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع آدم بيري، قادما من صفوف فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ووقّع اللاعب الشاب آدم بيري، عقدا مع الخلود السعودي حتى صيف 2028.

وكان بيري أحد مواهب أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى رحل في عام 2024 إلى نوتنجهام فورست.

وبث النادي مقطع فيديو ترحيبيًا باللاعب، كشف فيه آدم بيري عن كواليس قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مواطنه جون باكلي، لاعب وسط الخلود الحالي.

وأوضح بيري أن باكلي قدم له صورة إيجابية للغاية عن مدينة “الرس” وعن الروح العائلية التي تجمع اللاعبين داخل النادي، مما شجعه على قبول التحدي الجديد.

كما اختتم أن ديس باكينجهام، مدرب الفريق، استطاع إقناعه بالمشروع الفني للخلود السعودي.