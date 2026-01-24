الاتفاق يفوز على الخلود 2-1 في دوري روشن السعودي

حقق فريق الاتفاق الفوز على فريق الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وسجل هدف الخلود اللاعب راميرو إنريكي في الدقيقة 16، بينما سجل هدفي الاتفاق خالد الغنام في الدقيقتين 50 و83 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، وتوقف رصيد الخلود عند النقطة 15 في المركز 12.

تشكيل الفريقين

أعلن سعد الشهري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وجاء تشكيل الاتفاق في مواجهة الخلود كالتالي:

ماريك، مادو، هندري، الخطيب، العتيبي، أوندري، فارس، مختار، نكوتا، فينالدوم، دريملبي.

تشكيل الخلود

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق الخلود تشكيله الذي يخوض به المباراة، والذي ضم كلًا من:

كوازني، الشهري، جيومبر، بيناس، صولان، ندورام، باكلي، العليوة، باهبري، صوعان، إنريكي.