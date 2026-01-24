قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتفاق يفوز على الخلود 2-1 في دوري روشن السعودي

فريق الاتفاق
فريق الاتفاق
إسلام مقلد

حقق فريق الاتفاق الفوز على فريق الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وسجل هدف الخلود اللاعب راميرو إنريكي في الدقيقة 16، بينما سجل هدفي الاتفاق خالد الغنام في الدقيقتين 50 و83 من عمر اللقاء. 

وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، وتوقف رصيد الخلود عند النقطة 15 في المركز 12.

تشكيل الفريقين

أعلن سعد الشهري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن». 

وجاء تشكيل الاتفاق في مواجهة الخلود كالتالي:

ماريك، مادو، هندري، الخطيب، العتيبي، أوندري، فارس، مختار، نكوتا، فينالدوم، دريملبي.

تشكيل الخلود

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق الخلود تشكيله الذي يخوض به المباراة، والذي ضم كلًا من:

كوازني، الشهري، جيومبر، بيناس، صولان، ندورام، باكلي، العليوة، باهبري، صوعان، إنريكي.

