خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخلود يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول بدوري روشن السعودي

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الخلود والاتفاق بتقدم الخلود بنتيجة 1-0، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وسجل هدف الخلود اللاعب راميرو إنريكي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء. 

أعلن سعد الشهري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن». 

ويدخل الاتفاق اللقاء وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول المسابقة مع انطلاق الدور الثاني من الموسم، بينما يأتي فريق الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر.

وجاء تشكيل الاتفاق في مواجهة الخلود كالتالي:

ماريك، مادو، هندري، الخطيب، العتيبي، أوندري، فارس، مختار، نكوتا، فينالدوم، دريملبي.

تشكيل الخلود

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق الخلود تشكيله الذي يخوض به المباراة، والذي ضم كلًا من:

كوازني، الشهري، جيومبر، بيناس، صولان، ندورام، باكلي، العليوة، باهبري، صوعان، إنريكي.

وتترقب جماهير الفريقين المواجهة، في ظل رغبة الاتفاق في مواصلة المنافسة بقوة في منتصف جدول الترتيب، وسعي الخلود للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

روسيا

روسيا تعلن تحرير بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف ومقتل 765 جنديا أوكرانيا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

بسبب إيران .. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

أرشيفية

أمريكا .. اعتقال 6 محتجين في سان دييجو بعدما اقتحموا مكتب العمدة

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

