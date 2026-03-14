الهلال الأحمر المصري يساند الإسعاف في حريق مصنع بالدقهلية.. صور

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق اندلع حريق داخل مصنع قطع غيار سيارات، على طريق طلخا شربين السريع بمحافظة الدقهلية، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.



وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة لفرع الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، إلى موقع الحريق؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.

وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين بحالات اختناق وجروح متنوعة حتى الآن، فضلًا عن تعزيز الاستجابة بالدفع بفرق الدعم النفسي، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق بمصنع بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية ، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخالفات امتدت الى مصنع بطلخا وهو ما أسفر عن إصابة شخص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة عليه تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة