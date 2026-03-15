"ترامب" يطلب مساعدة دول لتأمين مضيق هرمز .. والمرشد الجديد قد يكون ميتًا

كشف رئيس أمريكا دونالد ترامب لشبكة إن بي سي الأمريكية أنه طلب من عدة دول متضررة من تصرفات إيران المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في ما يشير إلى تأزم الموقف الأمريكي الذي ورّط فيه ترامب دولته.

وأضاف ترامب: "لست مستعدًا لإبرام اتفاق مع إيران لأن الشروط الحالية غير ملائمة"، زاعمًا أن الضربات على جزيرة خرج الإيرانية دمّرت معظمها.

وتابع أن أي شروط لإبرام اتفاق مع إيران يجب أن تكون قوية للغاية، لافتًا إلى أن المرشد الإيراني الجديد قد لا يكون على قيد الحياة.

وأشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد ألقت ألغامًا في مضيق هرمز.