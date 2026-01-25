مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره أرسنال، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ فريق أرسنال بضغط قوي وبعد عدة محاولات وصلت الكرة إلى ساكا الذي سددها بقوة ولكن الدفاع تألق.

سجل ليساندرو مارتينيز هدف ذاتي في شباكه في الدقيقة 29 بعدما سدد اوديجارد كرة وصلت لتيمبر الذي سددها ولكن تصطدم بمارتينيز ليسجلها بالخطأ في مرماه.

حاول فريق مانشستر يونايتد ضغطه من أجل تسديد هدف التعادل ولكن أضاع مبيومو وفرنانديز فرصتين بعد دقائق من تسجيل الهدف.

ونجح مبيومو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 بعد انفراده بالمرمى ليسجلها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني عن طريق باتريك دورجو في الدقيقة 50.

وتعادل ميكيل ميرينو لصالح أرسنال في الدقيقة 84.

وسجل كونيا هدف الفوز لليونايتد في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيسوس

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دروجو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، كوبي ماينو

خط الهجوم: أماد ديالو، مبيومو.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.