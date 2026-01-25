قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال 2-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مجدي سلامة

تقدم فريق مانشستر يونايتد على أرسنال، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ فريق أرسنال بضغط قوي وبعد عدة محاولات وصلت الكرة إلى ساكا الذي سددها بقوة ولكن الدفاع تألق.

سجل ليساندرو مارتينيز هدف ذاتي في شباكه في الدقيقة 29 بعدما سدد اوديجارد كرة وصلت لتيمبر الذي سددها ولكن تصطدم بمارتينيز ليسجلها بالخطأ في مرماه.

حاول فريق مانشستر يونايتد ضغطه من أجل تسديد هدف التعادل ولكن أضاع مبيومو وفرنانديز فرصتين بعد دقائق من تسجيل الهدف.

ونجح مبيومو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 بعد انفراده بالمرمى ليسجلها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني عن طريق باتريك دورجو في الدقيقة 50.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيسوس

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دروجو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، كوبي ماينو

خط الهجوم: أماد ديالو، مبيومو.

ويسعي فريق مانشستر يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد للدخول للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحاول آرسنال تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويحتل آرسنال  المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط فقط حتى الان عن منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي

