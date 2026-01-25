مباراة نارية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أرسنال 1-1 في البريميرليج

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره مانشستر يونايتد، بهدف لمثله حتى الآن، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ فريق أرسنال بضغط قوي وبعد عدة محاولات وصلت الكرة إلى ساكا الذي سددها بقوة ولكن الدفاع تألق.

سجل ليساندرو مارتينيز هدف ذاتي في شباكه في الدقيقة 29 بعدما سدد اوديجارد كرة وصلت لتيمبر الذي سددها ولكن تصطدم بمارتينيز ليسجلها بالخطأ في مرماه.

حاول فريق مانشستر يونايتد ضغطه من أجل تسديد هدف التعادل ولكن أضاع مبيومو وفرنانديز فرصتين بعد دقائق من تسجيل الهدف.

ونجح مبيومو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 بعد انفراده بالمرمى ليسجلها في الشباك.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيسوس

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دروجو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، كوبي ماينو

خط الهجوم: أماد ديالو، مبيومو.

ويسعي فريق مانشستر يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد للدخول للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحاول نادي آرسنال تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط فقط حتى الان عن منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.