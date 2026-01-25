مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار محبي كرة القدم نحو أولد ترافورد “مسرح الأحلام” حيث يستضيف نادي مانشستر يونايتد منافسه آرسنال في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي فريق مانشستر يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد للدخول للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحاول نادي آرسنال تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 تقطة بفارق 4 نقاط فقط حتى الان عن منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الرابع حاليا

فوز اليونايتد اليوم يعنى دخوله للمربع الذهبي بعدما خسر ليفربول أمس ضمن منافسات نفس الجولة أمام بورنموث بنتيجة 3-2.