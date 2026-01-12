مانشستر يونايتد يرفض المغامرة ويغلق صفحة المشاهير .. كاريك أم سولشاير أيهما يستطيع انقاذ موسم الشياطين الحمر ؟

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحثه عن مخرج سريع من أزمته المتفاقمة في ظل تراجع النتائج وتزايد الغضب الجماهيري حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة النادي باتت قريبة من حسم هوية المدرب الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي في مرحلة توصف بالأكثر حساسية داخل أسوار أولد ترافورد.

ويعيش جمهور مانشستر يونايتد حالة من الإحباط المستمر وهي مشاعر لم تعد جديدة خلال السنوات الأخيرة غير أن الخروج الأخير من الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون بنتيجة 2-1 زاد من حدة الغضب خاصة مع الأداء الباهت الذي قدمه الفريق واستمرار التخبط الإداري والفني.

وجاءت هذه التطورات بعد رحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم عن منصبه بشكل مفاجئ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ليكلف النادي دارين فليتشر بتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت لحين استقرار الإدارة على اسم المدرب الجديد القادر على التعامل مع الوضع الراهن.

توجه مختلف

وخلال الأيام الماضية ارتبط اسم مانشستر يونايتد بعدد من المدربين البارزين على رأسهم تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بالإضافة إلى إنزو ماريسكا إلى جانب تردد اسم زين الدين زيدان دون تأكيدات رسمية.

لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن إدارة النادي لا تنوي الدخول في مغامرة التعاقد مع مدرب من العيار الثقيل في منتصف الموسم مفضلة خيار التعيين المؤقت حتى نهاية الموسم على أن يتم فتح ملف المدرب الدائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تقييم شامل لأوضاع الفريق.

كاريك وسولشاير في الصورة

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن الاجتماعات التي عقدتها إدارة مانشستر يونايتد مع عدد من رموز النادي السابقين أسفرت عن ترشيح اسمين لقيادة الفريق مؤقتًا وهما مايكل كاريك المدرب الحالي لميدلزبره ولاعب يونايتد السابق وأولي جونار سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق.

ويملك كاريك تجربة سابقة مع مانشستر يونايتد حيث تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت خلال موسم 2021-2022 وترك خلالها انطباعًا إيجابيًا لدى الإدارة واللاعبين وهو ما جعله خيارا مطروحا بقوة في الوقت الحالي.

في المقابل يحظى سولشاير بقبول واسع لدى قطاع كبير من جماهير النادي نظرًا لفترته السابقة التي شهدت بعض النجاحات رغم الانتقادات التي طالت أداء الفريق في مراحل متقدمة من ولايته.

الإعلان الرسمي يقترب

من جانبه أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن مايكل كاريك يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة بعد المباحثات الأخيرة مع إدارة النادي مشيرًا إلى أن القرار بات شبه محسوم وأن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال أيام قليلة.

وأضاف رومانو أن إدارة مانشستر يونايتد ترى في كاريك خيارا آمنا في هذه المرحلة نظرًا لمعرفة اللاعب السابقة بثقافة النادي وقدرته على التعامل مع الضغوط إلى جانب كونه حلًا مؤقتًا لا يعرقل خطط الإدارة المستقبلية.

وبين رغبة الإدارة في الاستقرار المؤقت وطموحات الجماهير الغاضبة يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة المدرب القادم أيا كان اسمه على إنقاذ موسم مانشستر يونايتد ووضع الفريق على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.