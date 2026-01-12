قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مانشستر يونايتد يرفض المغامرة ويغلق صفحة المشاهير .. كاريك أم سولشاير أيهما يستطيع انقاذ موسم الشياطين الحمر ؟

كاريك أم سولشاير
كاريك أم سولشاير

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحثه عن مخرج سريع من أزمته المتفاقمة في ظل تراجع النتائج وتزايد الغضب الجماهيري حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة النادي باتت قريبة من حسم هوية المدرب الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي في مرحلة توصف بالأكثر حساسية داخل أسوار أولد ترافورد.

ويعيش جمهور مانشستر يونايتد حالة من الإحباط المستمر وهي مشاعر لم تعد جديدة خلال السنوات الأخيرة غير أن الخروج الأخير من الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون بنتيجة 2-1 زاد من حدة الغضب خاصة مع الأداء الباهت الذي قدمه الفريق واستمرار التخبط الإداري والفني.

وجاءت هذه التطورات بعد رحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم عن منصبه بشكل مفاجئ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ليكلف النادي دارين فليتشر بتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت لحين استقرار الإدارة على اسم المدرب الجديد القادر على التعامل مع الوضع الراهن.

توجه مختلف 

وخلال الأيام الماضية ارتبط اسم مانشستر يونايتد بعدد من المدربين البارزين على رأسهم تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بالإضافة إلى إنزو ماريسكا إلى جانب تردد اسم زين الدين زيدان دون تأكيدات رسمية.

لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن إدارة النادي لا تنوي الدخول في مغامرة التعاقد مع مدرب من العيار الثقيل في منتصف الموسم مفضلة خيار التعيين المؤقت حتى نهاية الموسم على أن يتم فتح ملف المدرب الدائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تقييم شامل لأوضاع الفريق.

كاريك وسولشاير في الصورة

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن الاجتماعات التي عقدتها إدارة مانشستر يونايتد مع عدد من رموز النادي السابقين أسفرت عن ترشيح اسمين لقيادة الفريق مؤقتًا وهما مايكل كاريك المدرب الحالي لميدلزبره ولاعب يونايتد السابق وأولي جونار سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق.

ويملك كاريك تجربة سابقة مع مانشستر يونايتد حيث تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت خلال موسم 2021-2022 وترك خلالها انطباعًا إيجابيًا لدى الإدارة واللاعبين وهو ما جعله خيارا مطروحا بقوة في الوقت الحالي.

في المقابل يحظى سولشاير بقبول واسع لدى قطاع كبير من جماهير النادي نظرًا لفترته السابقة التي شهدت بعض النجاحات رغم الانتقادات التي طالت أداء الفريق في مراحل متقدمة من ولايته.

الإعلان الرسمي يقترب

من جانبه أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن مايكل كاريك يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة بعد المباحثات الأخيرة مع إدارة النادي مشيرًا إلى أن القرار بات شبه محسوم وأن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال أيام قليلة.

وأضاف رومانو أن إدارة مانشستر يونايتد ترى في كاريك خيارا آمنا في هذه المرحلة نظرًا لمعرفة اللاعب السابقة بثقافة النادي وقدرته على التعامل مع الضغوط إلى جانب كونه حلًا مؤقتًا لا يعرقل خطط الإدارة المستقبلية.

وبين رغبة الإدارة في الاستقرار المؤقت وطموحات الجماهير الغاضبة يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة المدرب القادم أيا كان اسمه على إنقاذ موسم مانشستر يونايتد ووضع الفريق على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.

مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الإنجليزي أولد ترافورد برايتون روبن أموريم فليتشر ماريسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

ترشيحاتنا

مع 2026 تبدأ مرحلة استثمارية جديدة.. وخبير اقتصادي يكشف روشتة مالية متكاملة

مع 2026 تبدأ مرحلة استثمارية جديدة .. وخبير اقتصادي يكشف روشتة مالية متكاملة

حملات لتنفيذ للموجة 28 لازالة التعديات

المحافظات تتابع اعمال تنفيذ الموجة 28 لازالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة

فتاوى

فتاوى| حكم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام.. هل صلاة الضحى تعوض فريضة الفجر؟.. ومعنى أن النبي صخرة العالمين والكونين

بالصور

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد