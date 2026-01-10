مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تحركات جادة داخل نادي مانشستر يونايتد لحسم هوية المدرب المؤقت الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب إقالة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس من الموسم، مع سعي الإدارة لإعادة الاستقرار الفني قبل المباريات الحاسمة.



هدف المرحلة: استعادة التوازن

ووفقًا لشبكة BBC Sport، فإن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تعيين مدرب يقود الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، على أمل استعادة التوازن وتحسين النتائج، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز لا يرضي طموحات جماهير النادي.



سولشاير وكاريك في الصدارة

يُعد كل من أولي جونار سولشاير ومايكل كاريك أبرز المرشحين لتولي المهمة المؤقتة، نظرًا لمعرفتهما العميقة بأجواء النادي. فقد سبق لهما تمثيل الفريق كلاعبين تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، كما امتلكا تجارب فنية سابقة داخل الجهاز الفني لليونايتد، ما يمنحهما أفضلية واضحة.



اجتماع حاسم قبل الديربي

ومن المنتظر أن يعقد سولشاير اجتماعًا مع مسؤولي مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف المدرب المؤقت قبل مواجهة ديربي مانشستر المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 17 يناير على ملعب أولد ترافورد، ما يضع النادي أمام مهلة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وضع مؤقت لـ فليتشر

في الوقت الحالي، يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال مواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي مباراة قد تكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني، رغم وجود احتمال ضعيف لاستمراره.

طموح سولشاير يتجاوز المؤقت

وأشارت التقارير إلى أن سولشاير لا يرى عودته كحل مؤقت فقط، بل يسعى للحصول على فرصة دائمة، أملاً في تصحيح مساره وتعويض تجربته السابقة مع الشياطين الحمر، وقيادة الفريق نحو مرحلة أكثر استقرارًا ونجاحًا.