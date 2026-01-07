قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فليتشر: توليت تدريب مانشستر يونايتد بمباركة هذا الشخص

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مجدي سلامة

أكد دارين فليتشر، المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي عُيّن خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، إنه سعى للحصول على مباركة أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي للشياطين الحمر، قبل تولي المهمة.

وسيشرف فليتشر – البالغ من العمر 41 عامًا - على الفريق أمام بيرنلي اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يستمر أيضا في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وقال فليتشر للصحفيين: "لا أحب أن أتخذ أي قرارات كبيرة دون التحدث مع السير أليكس، لدي علاقة جيدة جدا معه، لذلك أردت أن أتحدث إليه أولا وأحصل على مباركته في نهاية المطاف، لأكون صادقا تماما معك، أعتقد أنه يستحق هذا الاحترام، أردت أن أعرض الأمر عليه وقد أيد أفكاري".

وشارك لاعب الوسط السابق في 342 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، معظمها تحت قيادة فيرجسون، كما عمل مؤخرا مدربا لفريق تحت 18 عاما.

وأضاف: "عندما تكون موظفا في النادي، فإن وظيفتك هي أن تبذل قصارى جهدك من أجل مانشستر يونايتد، إنه شيء أحاول أن أعيشه وأؤمن به كل يوم، لذلك كان من المريح بالنسبة لي أن يقول ذلك".

ويُعد فليتشر المدرب الحادي عشر ليونايتد، سواء بشكل مؤقت أو دائم، منذ اعتزال فيرجسون عام 2013، المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي برصيد 13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

مانشستر يونايتد دارين فليتشر روبن أموريم

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

بالوتيلي

ماريو بالوتيلي يقترب من تجربة جديدة مع الاتفاق السعودي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

مانشستر يونايتد

فليتشر: توليت تدريب مانشستر يونايتد بمباركة هذا الشخص

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

