مانشستر يونايتد بعد فيرجسون.. 11 مدربا وخيارات متعددة دون استقرار دائم

منذ رحيل المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون عن مانشستر يونايتد في 2013، مر الفريق بمرحلة طويلة من التغيير وعدم الاستقرار على مستوى القيادة الفنية، إذ تولى قيادة الفريق 11 مدربًا، من بينهم خمسة مدربين مؤقتين، دون تحقيق الإنجازات التي اعتاد عليها الشياطين الحمر خلال حقبة فيرجسون.

رحلة مانشستر يونايتد بعد فيرجسون تعكس تحديات البحث عن الاستقرار الفني والعودة إلى منصات التتويج، وسط ضغط جماهيري وإداري مستمر على الفريق.

فبعد إعلان وداع فيرجسون الذي قاد الفريق في أكثر من 1500 مباراة وحقق أرقامًا قياسية، بدأ النادي رحلة البحث عن خليفة قادر على مواصلة النجاحات.

وكانت البداية مع ديفيد مويس، الذي تم تعيينه في يوليو 2013، لكنه لم يُكمل موسمه الأول، ليقود الفريق في 51 مباراة فقط، فاز في 27 منها، وتعادل في 9، وخسر 15.

وبعد ذلك تولى ريان جيجز تدريب الفريق مؤقتًا لأربع مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل وخسر واحدة.

وفي الموسم التالي، تولى الهولندي لويس فان جال المهمة لمدة موسمين، قاد خلالها الفريق في 103 مباريات، فاز في 54 منها، وتعادل في 25، وخسر 24، ونجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء الدور على البرتغالي جوزيه مورينيو في مايو 2016، حيث أشرف على 144 مباراة، حقق خلالها 84 انتصارًا، وتعادل في 32، وخسر 28، وتوج بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الدرع الإنجليزي، لكنه غادر منتصف الموسم الثاني في ديسمبر 2018.

تلاه النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي قاد الفريق في 168 مباراة، فاز في 91 منها، دون أي لقب، قبل أن يتولى الإنجليزي مايكل كاريك تدريب الفريق مؤقتًا ثلاث مباريات فقط.

وبعد ذلك تم تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022، قاد خلاله الفريق في 29 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 10 وخسر 8.

وفي 23 مايو 2022، تولى الهولندي إريك تين هاج المهمة، قاد الفريق في 128 مباراة، حقق خلالها 70 فوزًا، وتعادل في 23، وخسر 23، وتوج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، قبل أن تتم إقالته في 28 أكتوبر 2024، ليخلفه الهولندي رود فان نيستلروي مؤقتًا، قاد الفريق في أربع مباريات، فاز في ثلاث منها وتعادل في واحدة.

كما تعاقد النادي مع البرتغالي روبن أموريم في 11 نوفمبر 2024، قاد الفريق في 63 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في 18، وخسر 21، قبل أن يتم الإعلان في 5 يناير الجاري عن إقالته وتعيين دارين فليتشر مدربًا مؤقتًا للفريق، على أن تكون أولى مبارياته الأربعاء المقبل أمام بيرنلي.