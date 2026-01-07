قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
مانشستر يونايتد بعد فيرجسون.. 11 مدربا وخيارات متعددة دون استقرار دائم

إسراء أشرف

منذ رحيل المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون عن مانشستر يونايتد في 2013، مر الفريق بمرحلة طويلة من التغيير وعدم الاستقرار على مستوى القيادة الفنية، إذ تولى قيادة الفريق 11 مدربًا، من بينهم خمسة مدربين مؤقتين، دون تحقيق الإنجازات التي اعتاد عليها الشياطين الحمر خلال حقبة فيرجسون.

رحلة مانشستر يونايتد بعد فيرجسون تعكس تحديات البحث عن الاستقرار الفني والعودة إلى منصات التتويج، وسط ضغط جماهيري وإداري مستمر على الفريق.

فبعد إعلان وداع فيرجسون الذي قاد الفريق في أكثر من 1500 مباراة وحقق أرقامًا قياسية، بدأ النادي رحلة البحث عن خليفة قادر على مواصلة النجاحات.

وكانت البداية مع ديفيد مويس، الذي تم تعيينه في يوليو 2013، لكنه لم يُكمل موسمه الأول، ليقود الفريق في 51 مباراة فقط، فاز في 27 منها، وتعادل في 9، وخسر 15.

وبعد ذلك تولى ريان جيجز تدريب الفريق مؤقتًا لأربع مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل وخسر واحدة.

وفي الموسم التالي، تولى الهولندي لويس فان جال المهمة لمدة موسمين، قاد خلالها الفريق في 103 مباريات، فاز في 54 منها، وتعادل في 25، وخسر 24، ونجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء الدور على البرتغالي جوزيه مورينيو في مايو 2016، حيث أشرف على 144 مباراة، حقق خلالها 84 انتصارًا، وتعادل في 32، وخسر 28، وتوج بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الدرع الإنجليزي، لكنه غادر منتصف الموسم الثاني في ديسمبر 2018.

تلاه النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي قاد الفريق في 168 مباراة، فاز في 91 منها، دون أي لقب، قبل أن يتولى الإنجليزي مايكل كاريك تدريب الفريق مؤقتًا ثلاث مباريات فقط.

وبعد ذلك تم تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022، قاد خلاله الفريق في 29 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 10 وخسر 8.

وفي 23 مايو 2022، تولى الهولندي إريك تين هاج المهمة، قاد الفريق في 128 مباراة، حقق خلالها 70 فوزًا، وتعادل في 23، وخسر 23، وتوج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، قبل أن تتم إقالته في 28 أكتوبر 2024، ليخلفه الهولندي رود فان نيستلروي مؤقتًا، قاد الفريق في أربع مباريات، فاز في ثلاث منها وتعادل في واحدة.

كما تعاقد النادي مع البرتغالي روبن أموريم في 11 نوفمبر 2024، قاد الفريق في 63 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في 18، وخسر 21، قبل أن يتم الإعلان في 5 يناير الجاري عن إقالته وتعيين دارين فليتشر مدربًا مؤقتًا للفريق، على أن تكون أولى مبارياته الأربعاء المقبل أمام بيرنلي.

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

الهلال الأحمر المصري يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ55 كنيسة

نقيب المحامين يشارك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بحقوق عين شمس

الرعاية الصحية تطلق مبادرة عيّد واطمّن لتعزيز الوعي الصحي

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

