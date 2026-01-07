بعد تقليده لمشجع الكونغو في أمم أفريقيا.. عمورة نجم الجزائر يعتذر رسميا

قدم نجم منتخب الجزائر، محمد أمين عمورة، اعتذارًا رسميًا عبر حسابه على إنستجرام، بعد الجدل الذي أثاره تصرفه خلال مباراة الجزائر ضد الكونغو في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الجزائر بهدف نظيف، ليضمن “الخضر” التأهل إلى ربع النهائي.

وجاءت ردود الفعل بعد أن قام عمورة بتقليد ساخر لحركات المشجع الكونغولي ميشيل كوكا، الذي جذب الانتباه في البطولة بتقليده تمثال بطل الاستقلال باتريس لومومبا.

وفي رسالته، كتب عمورة: "كانت مباراة صعبة جدًا، مليئة بالتوتر والعاطفة. في تلك اللحظة، لم أكن أعلم بما يمثله الشخص في المدرجات، أردت فقط المزاح بروح طيبة دون أي نية سيئة أو محاولة استفزاز."

وأضاف اللاعب: "أنا أحترم منتخب الكونغو وفريقهم، وأتمنى لهم التوفيق وتأهلهم إلى كأس العالم. إذا فسر البعض سلوكي بطريقة خاطئة، فأنا أعتذر بصدق، فهذا لم يكن من نواياي على الإطلاق. سأظل مركزًا على تمثيل بلدي بكل فخر. تحيا الجزائر!".