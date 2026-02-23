قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية سينطلق خلال أسابيع قليلة.

جاء ذلك عقب تفقده  محطة تبادل الطاقة بمدينة بدر، والتي تمثل حجر الزاوية في مشروع الربط الكهربائي العملاق بين القاهرة والرياض  المحطة المختلفة ومركز التحكم والتشغيل، بحضور قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

واطلع الوزير على معدلات الإنجاز ومراحل الاختبار للمعدات والمهمات، مشددا على أن المشروع يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل، ودوره المحوري في دعم استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لأعمال الاختبارات والمخطط الزمني للتشغيل، الذي يشمل الانتهاء من اختبارات التشغيل لمحطة محولات بدر، ومحطة سكاكين طابا 2، والخط الهوائي بدر طابا 2 بجهد 500 كيلوفولت بطول يقارب 320 كيلومترا، إلى جانب الكابلات البحرية والأرضية، وأعمال التركيبات للمهمات، وكابلات الجهدين المتوسط والمنخفض، وأعمال التغذية الكهربائية بنظامي التيار المتردد والمستمر، وتشغيل لوحات التحكم، واختبارات نهايات الكابلات، وشبكات الصرف والمياه، والألياف الضوئية.


وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتعاون مستمرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للانتهاء من مراحل الاختبارات وبدء التشغيل والربط على الشبكتين خلال الفترة القريبة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكة الموحدة في البلدين.

وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي تمثل جسورا من الطاقة تعزز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الدول، مشيرا إلى أن مشروع الربط المصري السعودي يهدف إلى الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الأحمال بين الشبكتين، وتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد، وخفض استهلاك الوقود، ودعم الاعتماد على الطاقات المتجددة.


ولفت إلى أن المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويشكل نواة لربط كهربائي يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

يذكر أن  مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، بطاقة نقل تصل إلى 3000 ميجاوات، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء بين البلدين وفق أنظمة متطورة.

ويسهم المشروع في تحقيق التكامل الكهربائي الإقليمي، ودعم التحول نحو الطاقات النظيفة، وخلق فرص استثمارية جديدة، فضلا عن دوره المرتقب في ربط شبكات الكهرباء بين ثلاث قارات، ما يعزز مكانة مصر والمملكة كمحورين رئيسيين في خريطة الطاقة العالمية.

وزير الكهرباء الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الربط الكهربائي الشركة المصرية لنقل الكهرباء محطة محولات بدر

