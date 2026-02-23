تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة وأهميتها

من المقرر أن تُقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية، والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة؛ في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يزيد من حدة المنافسة خلال الجولات المقبلة.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعها من 16 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق عدد كبير من الانتصارات، مسجلًا 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين الأداءين الهجومي والدفاعي.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحسين موقعه والاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

دفعة معنوية بعد الفوز على الجونة

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على فريق الجونة بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سموحة.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار حالة الاستقرار الفني ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

ملامح التشكيل المتوقع

ينوي توروب الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيًا في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع يتواجد محمد هاني، بيكهام، ياسين مرعي، ويوسف بلعمري.

بينما يضم خط الوسط كلًا من أليو ديانج، مروان عطية، محمد بن رمضان، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي.

ويقود الهجوم الأنجولي يلسين كامويش، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني للاستمرار أساسيًا في قيادة الخط الأمامي.