قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة وأهميتها

من المقرر أن تُقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية، والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة؛ في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يزيد من حدة المنافسة خلال الجولات المقبلة.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعها من 16 مباراة. 

ونجح الفريق في تحقيق عدد كبير من الانتصارات، مسجلًا 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين الأداءين الهجومي والدفاعي. 

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحسين موقعه والاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

دفعة معنوية بعد الفوز على الجونة

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على فريق الجونة بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سموحة.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار حالة الاستقرار الفني ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

ملامح التشكيل المتوقع

ينوي توروب الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيًا في حراسة المرمى. 

وفي خط الدفاع يتواجد محمد هاني، بيكهام، ياسين مرعي، ويوسف بلعمري.

بينما يضم خط الوسط كلًا من أليو ديانج، مروان عطية، محمد بن رمضان، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي.

ويقود الهجوم الأنجولي يلسين كامويش، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني للاستمرار أساسيًا في قيادة الخط الأمامي.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفيزا

أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها

ترشيحاتنا

PS5

ميزة سرية في PS5 تقلل أوقات تحميل الألعاب 30%

هواتف

هل تستحق الهواتف الرائدة سعرها المرتفع فعلا؟.. إليك ما تخسره مع البدائل الأرخص

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد