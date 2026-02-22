تعليق حاسم من إبراهيم نور الدين على مجاملة الحكام للأهلي

علق إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق علي ما يتردد بشان مجاملة الحكام للأهلي

وقال إبراهيم نور الدين الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج مان تو مان : "في 15 أبريل 2024 الزمالك كان بيلعب مع الأهلي والحكم إبراهيم نور الدين والزمالك فاز 2 /1 لو كنا بنجامل الأهلي مكانش الزمالك كسب، دا رد بمستند مش كلام مرسل، ممكن يكونوا بيخسروا وأندية بتكسب بأخطاء تحكيمية غير متعمد ودا وارد في كل ملاعب العالم".

وأضاف : "بطولات الأهلي ليست بالتحكيم، فيه أخطاء تحكيم ولكن الأهلى والزمالك وكل الأندية استفاد من الأخطاء التحكيمية، وفيه أندية خدت بطولات بأخطاء تحكيمية فيه، وفيه أندية خسرت بطولات ولكن غير متعمدة والكل استفاد والكل أضر ولكن مفيش ظلم تحكيمي".