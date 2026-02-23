قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني
والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر شوقي: كنت العامل الأبرز في انتقال زيزو لـ الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل مثيرة بشأن انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان صاحب الدور الأبرز في إتمام الصفقة التي وصفها بأنها من الأقوى في تاريخ الكرة المصرية.

العامل الخفي في صفقة زيزو

أوضح شوقي، خلال ظهوره عبر قناة النهار، أنه كان “العامل الخفي” في الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشيرًا إلى أن رغبته الشخصية كانت رؤية زيزو بالقميص الأحمر. وأكد أن المفاوضات لم تكن سهلة، خاصة في ظل تحفظ الأهلي في البداية على فكرة التعاقد مع اللاعب، إلى جانب عدم وجود تواصل مباشر بين جميع الأطراف، ما جعله حلقة الوصل الأساسية.

علاقة قديمة وبداية من أوروبا

وأشار شوقي إلى أن علاقته بزيزو تعود إلى فترة احترافه في ليرس البلجيكي، حيث كان قريبًا من نقله إلى الجونة، لكن المطالب المالية حالت دون إتمام الصفقة، لينتقل بعدها إلى نادي الزمالك. ونفى وجود خلافات كبيرة مع والد اللاعب، مؤكدًا أن الخلاف الوحيد كان خلال مفاوضات تجديد عقده في بلجيكا.

حقيقة الأرقام والعروض الخارجية

نفى شوقي ما تردد بشأن حصول زيزو على 100 مليون جنيه، مشددًا على أن الأرقام المتداولة غير دقيقة. كما أكد أن الحديث عن عروض من نيوم أو العربي القطري أو العين لم يكن “كوبري” لانتقاله، لافتًا إلى أنه كان يتمنى عدم موافقة الزمالك على عرض نيوم حتى لا يخسر الأهلي فرصة ضمه.

كواليس صفقة رمضان صبحي

وتطرق شوقي إلى ملف رمضان صبحي، موضحًا أن نادي هيدرسفيلد تاون طلب 8.5 مليون إسترليني قبل تخفيضها إلى 3.5 مليون بالتفاوض مع أمير توفيق. إلا أن جائحة كورونا قلبت الأمور، وشعر بوجود تغير في موقف اللاعب، قبل أن تنتهي الصفقة لصالح نادي بيراميدز بعد إبلاغ رمضان النادي الإنجليزي برغبته في عدم الانضمام للأهلي

زيزو الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

