نادر شوقي: كنت العامل الأبرز في انتقال زيزو لـ الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل مثيرة بشأن انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان صاحب الدور الأبرز في إتمام الصفقة التي وصفها بأنها من الأقوى في تاريخ الكرة المصرية.

العامل الخفي في صفقة زيزو

أوضح شوقي، خلال ظهوره عبر قناة النهار، أنه كان “العامل الخفي” في الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشيرًا إلى أن رغبته الشخصية كانت رؤية زيزو بالقميص الأحمر. وأكد أن المفاوضات لم تكن سهلة، خاصة في ظل تحفظ الأهلي في البداية على فكرة التعاقد مع اللاعب، إلى جانب عدم وجود تواصل مباشر بين جميع الأطراف، ما جعله حلقة الوصل الأساسية.

علاقة قديمة وبداية من أوروبا

وأشار شوقي إلى أن علاقته بزيزو تعود إلى فترة احترافه في ليرس البلجيكي، حيث كان قريبًا من نقله إلى الجونة، لكن المطالب المالية حالت دون إتمام الصفقة، لينتقل بعدها إلى نادي الزمالك. ونفى وجود خلافات كبيرة مع والد اللاعب، مؤكدًا أن الخلاف الوحيد كان خلال مفاوضات تجديد عقده في بلجيكا.

حقيقة الأرقام والعروض الخارجية

نفى شوقي ما تردد بشأن حصول زيزو على 100 مليون جنيه، مشددًا على أن الأرقام المتداولة غير دقيقة. كما أكد أن الحديث عن عروض من نيوم أو العربي القطري أو العين لم يكن “كوبري” لانتقاله، لافتًا إلى أنه كان يتمنى عدم موافقة الزمالك على عرض نيوم حتى لا يخسر الأهلي فرصة ضمه.

كواليس صفقة رمضان صبحي

وتطرق شوقي إلى ملف رمضان صبحي، موضحًا أن نادي هيدرسفيلد تاون طلب 8.5 مليون إسترليني قبل تخفيضها إلى 3.5 مليون بالتفاوض مع أمير توفيق. إلا أن جائحة كورونا قلبت الأمور، وشعر بوجود تغير في موقف اللاعب، قبل أن تنتهي الصفقة لصالح نادي بيراميدز بعد إبلاغ رمضان النادي الإنجليزي برغبته في عدم الانضمام للأهلي