‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إغلاق التحقيق المتعلق بالواقعة التي أعقبت مباراة إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس، والتي انتهت بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة.

وجاء بيان الرابطة؛ ليحسم الجدل الدائر حول تصرف النجم الأرجنتيني Lionel Messi عقب صافرة النهاية.

خسارة ثقيلة تشعل الأجواء

المباراة التي جمعت إنتر ميامي بنظيره لوس أنجلوس، شهدت أجواءً مشحونة؛ بعد الهزيمة بنتيجة 0-3، ما أثار حالة من الغضب والإحباط داخل صفوف الفريق.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ميسي وهو يتجه نحو طاقم التحكيم عقب اللقاء؛ الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول احتمالية تعرضه لعقوبات انضباطية.

مراجعة دقيقة للواقعة

في بيانها الرسمي، أوضحت الرابطة أنها أجرت مراجعة شاملة لكل التفاصيل المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك لقطات الفيديو وتقارير مسؤولي المباراة.

وأكدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، أن ميسي لم ينتهك أي من اللوائح المعمول بها داخل المسابقة، مشددة على أنه لم يدخل أي منطقة محظورة داخل الملعب أو مرافقه.

وكما أشارت الرابطة إلى أن الباب الذي ظهر اللاعب وهو يعبره لا يؤدي إلى غرفة الحكام، ولا يُعد من المناطق المقيدة التي يُحظر على اللاعبين دخولها دون تصريح رسمي.

إغلاق القضية دون عقوبات

بعد استكمال التحقيق والتأكد من عدم وجود مخالفة، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي إغلاق الملف بشكل رسمي، دون توقيع أي عقوبة على قائد إنتر ميامي، وبهذا القرار؛ تُسدل الستار على الجدل الذي أثير في الساعات الماضية، ليتمكن اللاعب وفريقه من التركيز على الاستحقاقات المقبلة في البطولة