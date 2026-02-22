بمشاركة ميسي ضد سون.. هزيمة قاسية لإنتر ميامي أمام لوس أنجلوس في افتتاح الدوري الأمريكي

بدأ إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حملة الدفاع عن لقب الدوري الأمريكي بطريقة مخيبة للآمال، بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة 3-0 على يد لوس أنجلوس بقيادة النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، في افتتاح الموسم الجديد.

وسجل أهداف أصحاب الأرض ديفيد مارتينيز من فنزويلا في الشوط الأول، قبل أن يضيف الجابوني دينيس بوانجا والسلفادوري ناثان أورداز هدفين في الشوط الثاني، ليمنحوا لوس أنجلوس فوزًا مستحقًا على البطل.

وكانت مواجهة ميسي أمام سون أبرز أحداث المباراة، حيث فشل نجم إنتر ميامي في تقديم الأداء المنتظر، وعاش ليلة صعبة على صعيد الهجوم وصناعة اللعب.