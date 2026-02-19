لابورتا يكشف موقفه من ميسي بعد الفوز بانتخابات برشلونة

علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق على موقفه من ميسي حال فوزه بانتخابات النادي في دورته الجديدة.

وقال لابورتا خلال اجاباته على سؤال المشجعين والأعضاء عن الموقف مع ميسي وخططه في المستقبل التي تتعلق باللاعب حال فوزه بالانتخابات.

وأوضح: ميسي مثل كوبالا وكرويف يستحق تمثالا ويجب تنظيم مباراة كتكريم له على ما قدمه للنادي الكتالوني خلال السنوات الماضية.

وأردف: ميسي قدم الكثير لبرشلونة لكن أيضا النادي قدم له الكثير وأعتقدر أن التمثال سيكون خير تكريم.

وعن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة قال لابورتا لديه عقد مع فريق وينتهى في 2028.

مباراة برشلونة ضد جيرونا

وفي وقت سابق خسر فريق برشلونة من نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 45+2، ضياع ركلة جزاء لفريق برشلونة بأقدام النجم لامين يامال.

وجاء هدف برشلونة عن طريق باو كوبارسي في الدقيقة 59.

فيما جاءت ثنائية جيرونا عن طريق توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62، 87.

وشهدت الدقيقة 90+5، إلغاء هدف ثانٍ لبرشلونة؛ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل جويل روكا لاعب جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+9.