الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور

بدء أعمال إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ
بدء أعمال إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، بدء تنفيذ أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بميدان 47، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بصورة آمنة ومنظمة، وبما يحافظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة.

وجاء بدء الأعمال ابتداءً من اليوم، عقب عقد التنسيقات اللازمة مع شركة الكهرباء، وشركة الغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمراجعة مسارات المرافق والتأكد من عدم تعارضها مع أعمال الإصلاح، ووضع خطة تنفيذ متكاملة تضمن سرعة الإنجاز وفقًا للاشتراطات الفنية والهندسية. 

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أنه تم اتخاذ قرار بغلق الميدان جزئيًا لحين الانتهاء من الأعمال، مع تحديد مسارات مرورية بديلة للحارات لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات، بالتنسيق مع إدارة المرور، مع وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الموقع.

جاءت المتابعة بحضور محمد الماوي، مدير المتابعة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والعقيد مسعد الزيني، رئيس قسم العمليات بالمرور، وإبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ.

 وشدد رئيس المدينة، خلال جولته الميدانية، على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين موقع العمل، ومتابعة التنفيذ على مدار الساعة حتى الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله في أسرع وقت ممكن.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ حي شرق كفر الشيخ

