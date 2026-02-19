قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طلابها| صور

جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظَّمت جامعة كفر الشيخ ندوة تعريفية موسعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تمكين الشباب ودعم قدراتهم الابتكارية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بناء عقلية ريادية لدى الطلاب لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية تفرضها تحديات سوق العمل المعاصر.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، من خلال مراكز متخصصة وبرامج تدريبية وشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن الجامعة مستمرة في تنظيم الفعاليات والبرامج التي تستهدف صقل مهارات الطلاب في مجالات التفكير الإبداعي، وإدارة المشروعات، والتسويق الرقمي، والتحول التكنولوجي، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

واستضافت كلية الزراعة فعاليات الندوة بحضور الدكتور رشدي العدوي، عميد الكلية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، الذي رحّب بالحضور مؤكدًا أهمية دمج الطلاب في منظومة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ الداعم لإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

وجاء تنظيم الندوة من خلال فريق ريادة الأعمال تحت إشراف الدكتور محمد شوشة، مدرس بكلية الهندسة ومدير مركز TICO ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، حيث هدفت الفعالية إلى تعريف الطلاب بمفهوم ريادة الأعمال، وآليات تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني والتقني المتاحة داخل الجامعة.

وشارك في تنظيم الفعالية عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مركز ربط الجامعة بالصناعة، من مختلف كليات الجامعة، في إطار تكاملي يعكس حرص الجامعة على تضافر الجهود لدعم الطلاب بمختلف تخصصاتهم.

وشهدت الندوة حضور الدكتور سامح أبو الدهب، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، الذي قدّم عرضًا متكاملًا حول سمات رائد الأعمال الناجح، والتحديات التي تواجه المشروعات الناشئة، مؤكدًا أن الجامعات تمثل الحاضنة الأولى للأفكار الابتكارية القابلة للتحول إلى كيانات اقتصادية واعدة.

كما ألقت الدكتور غادة هميسة، المدرس المساعد بكلية الهندسة – قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم – كلمة تناولت فيها دور التحول الرقمي والابتكار التقني في خلق فرص جديدة للشباب، مشددة على أهمية توظيف التكنولوجيا في تقديم حلول ذكية تخدم المجتمع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد المغني، الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة ومدير نادي ريادة الأعمال، بالدعم المؤسسي الذي توفره الجامعة للطلاب، مؤكدًا أن نشر ثقافة العمل الحر يسهم في ترسيخ مفهوم المبادرة والاستقلالية المهنية لدى الشباب.

وأكد الحضور خلال المناقشات أن ريادة الأعمال تمثل أسلوب حياة قائمًا على الإبداع والمثابرة وتحمل المسؤولية، وليست مجرد مشروع اقتصادي، مشددين على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام الندوة، قدّم فريق ريادة الأعمال عرضًا تعريفيًا حول البرامج والمبادرات التدريبية المقبلة، والتي تشمل ورش عمل تطبيقية، ومسابقات لأفضل الأفكار الريادية، وبرامج احتضان للمشروعات الطلابية، وسط تفاعل كبير وإشادة من الحضور.

