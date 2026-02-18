إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة التي تم تنفيذها اليوم، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أرض زراعية بمساحة إجمالية 7 قراريط و20 سهمًا، وجرى تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض بالكامل، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة وتسليم الأرض إلى جهة الولاية للحفاظ عليها ومنع تكرار التعدي مرة أخرى.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن الدولة تولي ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أهمية قصوى، في ظل ما تمثله الرقعة الزراعية من أمن قومي وغذائي للأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، سواء من خلال المتابعة الميدانية أو عبر منظومة المتغيرات المكانية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد تنفيذ الإزالة.