محافظات

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشكلات الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة للحلول وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.

فى بداية اللقاء، حرص أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تقديم التهنئة للمهندس إبراهيم مكي بمناسبة توليه مسؤولية محافظ كفرالشيخ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

وأكد النواب دعمهم الكامل لجهود المحافظة خلال المرحلة المقبلة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز الطبيعي، ومشروعات «حياة كريمة»، فضلًا عن ملفات التصالح، وتقنين أراضي الدولة، ومواجهة التعديات، وتحسين البيئة، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعّالة ومستدامة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى نبض الشارع من خلال ممثلي الشعب، والتعرف على مشكلات المواطنين بمختلف الدوائر والعمل على حلها بشكل واقعي وسريع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

