قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل أول لقاء لمحافظ كفر الشيخ مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أول اجتماع له مع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن في مستهل مهام عمله، لاستعراض الجهود ووضع خطة عمل متكاملة للمرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

منع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على إنجاز طلبات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية، ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تحسين مستوى النظافة، الإنارة العامة ورفع الإشغالات، وفق توجيهات القيادة السياسية، مع متابعة جهود المراكز التكنولوجية وشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، والتواصل الميداني والمباشر لحل مشاكل المواطنين والإشراف الشخصي على النظافة والحملات المختلفة.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، الهياكل التنظيمية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ونسب إنجاز المشروعات، وموقف ملفات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية والشكاوى، بالإضافة إلى متابعة سير عمل المخابز والأسواق والمواقف، مشددا على الصيانة الدورية للمعدات لتجنب الإصلاحات الجذرية المكلفة، ومتابعة أعمال التطوير والرصف والتجميل، وحملات الرقابة على المرافق والخدمات العامة.

واطلع المحافظ، على جهود وطبيعة عمل المديريات المختلفة، بما في ذلك الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة قوائم الانتظار وتقديم الخدمات الطبية، والتموين من خلال الحملات على الأسواق والمخابز وصرف المساندة الاجتماعية على البطاقات التموينية.

 كما تابع جهود مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جهود شركة المياه والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف، والتضامن الاجتماعي عبر التعاون مع العمل الأهلي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وبرامج الحماية الاجتماعية، والزراعة والإرشاد للمزارعين في زراعة الأرز وتدوير قش الأرز ومتابعة البنجر والقمح والقطن والفول وغيرها من المحاصيل، والطب البيطري من خلال متابعة 19 مجزرًا وجاهزيتها، بالإضافة إلى جهود الكهرباء وغيرها من القطاعات والمصالح الحكومية.

وضع خطة عمل متكاملة

وأكد محافظ كفرالشيخ، على وضع خطة عمل متكاملة تشمل محاور رئيسية وآليات واضحة لتحسين الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح، مع التواجد الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ الأعمال، إلى جانب متابعة شكاوى وطلبات المواطنين وحلها بشكل مباشر.

وقدم المحافظ، خالص الشكر والتقدير للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ السابق، على جهوده الوطنية المبذولة في تحسين الخدمات فى مختلف القطاعات، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى مهمته الوطنية محافظاً للغربية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، إلى جانب تحسين التخطيط العمراني والهوية البصرية، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتكثيف حملات النظافة اليومية، ومتابعة سير عمل المخابز، والتركيز على استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد