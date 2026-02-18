تفاصيل أول لقاء لمحافظ كفر الشيخ مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أول اجتماع له مع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن في مستهل مهام عمله، لاستعراض الجهود ووضع خطة عمل متكاملة للمرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

منع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على إنجاز طلبات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية، ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تحسين مستوى النظافة، الإنارة العامة ورفع الإشغالات، وفق توجيهات القيادة السياسية، مع متابعة جهود المراكز التكنولوجية وشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، والتواصل الميداني والمباشر لحل مشاكل المواطنين والإشراف الشخصي على النظافة والحملات المختلفة.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، الهياكل التنظيمية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ونسب إنجاز المشروعات، وموقف ملفات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية والشكاوى، بالإضافة إلى متابعة سير عمل المخابز والأسواق والمواقف، مشددا على الصيانة الدورية للمعدات لتجنب الإصلاحات الجذرية المكلفة، ومتابعة أعمال التطوير والرصف والتجميل، وحملات الرقابة على المرافق والخدمات العامة.

واطلع المحافظ، على جهود وطبيعة عمل المديريات المختلفة، بما في ذلك الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة قوائم الانتظار وتقديم الخدمات الطبية، والتموين من خلال الحملات على الأسواق والمخابز وصرف المساندة الاجتماعية على البطاقات التموينية.

كما تابع جهود مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جهود شركة المياه والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف، والتضامن الاجتماعي عبر التعاون مع العمل الأهلي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وبرامج الحماية الاجتماعية، والزراعة والإرشاد للمزارعين في زراعة الأرز وتدوير قش الأرز ومتابعة البنجر والقمح والقطن والفول وغيرها من المحاصيل، والطب البيطري من خلال متابعة 19 مجزرًا وجاهزيتها، بالإضافة إلى جهود الكهرباء وغيرها من القطاعات والمصالح الحكومية.

وضع خطة عمل متكاملة

وأكد محافظ كفرالشيخ، على وضع خطة عمل متكاملة تشمل محاور رئيسية وآليات واضحة لتحسين الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح، مع التواجد الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ الأعمال، إلى جانب متابعة شكاوى وطلبات المواطنين وحلها بشكل مباشر.

وقدم المحافظ، خالص الشكر والتقدير للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ السابق، على جهوده الوطنية المبذولة في تحسين الخدمات فى مختلف القطاعات، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى مهمته الوطنية محافظاً للغربية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، إلى جانب تحسين التخطيط العمراني والهوية البصرية، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتكثيف حملات النظافة اليومية، ومتابعة سير عمل المخابز، والتركيز على استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.