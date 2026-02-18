رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد| صور

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفرالشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله محافظًا لكفر الشيخ.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي لتجديد الثقة نائبًا لمحافظ كفرالشيخ، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما الوطنية، ومؤكدًا دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، والدكتورة أماني شاكر، نواب رئيس الجامعة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به جامعة كفرالشيخ في خدمة المجتمع من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وأنشطتها البحثية والعلمية، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والجامعة في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات المشتركة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة سير العمل ودفع الجهود التنموية بما يخدم أبناء محافظة كفرالشيخ.