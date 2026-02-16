صدمة لمنتخب الأرجنتين.. هل يغيب ميسي عن كأس العالم 2026؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من القلق بين جماهير بلاده قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع فريقه إنتر ميامي، ما قد يهدد جاهزيته للموسم الجديد وكذلك التزاماته الدولية المرتقبة.

ويستعد قائد منتخب منتخب الأرجنتين لعام مزدحم بالمنافسات، يتصدرها الدفاع عن لقب المونديال في النسخة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تفاصيل إصابة ميسي

غاب ليونيل ميسي عن ⁠التدريبات بسبب إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، مما أدى إلى تأجيل ما كان مفترضا أن يكون المباراة الختامية ‌لاستعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وقال ‌إنتر ‌ميامي، المقرر أن يفتتح موسمه في الدوري الأميركي في 21 فبراير الجاري، إن ميسي الحائز على ‌جائزة أفضل لاعب ‌في الدوري ⁠لمرتين متتاليتين أصيب خلال مباراة ودية خاضها أمام برشلونة سبورتنج الإكوادوري مطلع الأسبوع ضمن ⁠استعدادات ‌فريقه للموسم الجديد إذ خرج في ⁠الشوط الثاني بعدما سجل هدفا.

وخضع ⁠ميسي لفحوصات طبية إضافية أكدت أن ميسي يعاني من شد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، ما منعه من المشاركة في المران الجماعي للفريق.

ووفق إنتر ميامي "ستعتمد ⁠عودته التدريجية إلى التدريب على تقدمه السريري والوظيفي في الأيام المقبلة".

هل يغيب ميسي عن كأس العالم؟

التقارير الأخيرة كشفت عن تعرض ميسي لإصابة أثناء استعدادات فريقه الأمريكي لمواجهة أحد الأندية الإكوادورية، وهو ما أثار الشكوك حول مدى قدرته على الانطلاق بقوة مع بداية الموسم الجديد.

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس للغاية، حيث يعول إنتر ميامي على خبرة ميسي في عدة بطولات محلية وقارية خلال الفترة المقبلة، من بينها الدوري الأمريكي وكأس أبطال الكونكاكاف.

ومع ازدحام جدول المباريات، يصبح التعافي الكامل ضرورة ملحة لتجنب أي انتكاسات قد تطيل فترة غيابه عن الملاعب.

ولا يقتصر القلق على جماهير ناديه فقط، بل يمتد إلى الشارع الرياضي في الأرجنتين، خاصة أن الإصابة قد تؤثر أيضًا على مشاركته الدولية في الفترة القادمة، إذ لا تزال مدة غيابه المحتملة غير واضحة حتى الآن، وهو ما يضع علامات استفهام حول لحاقه بالمواجهات الكبرى المنتظرة مع منتخب بلاده، وفي مقدمتها نهائي "الفيناليسما" أمام إسبانيا والمقرر إقامته في قطر خلال شهر مارس المقبل.