سيراميكا كليوباترا يستهدف الإطاحة بالزمالك.. وعلي ماهر يقود مشروعا طموحا

أكد حازم وليد، محلل الأداء بنادي إنبي، أن فريق سيراميكا كليوباترا يمتلك طموحات كبيرة هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه لا يكتفي بالمنافسة فقط.

وأوضح حازم وليد، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إن فريق سيراميكا كليوباترا يفكر في اعتلاء صدارة الدوري، والإطاحة بالزمالك من بطولة الكأس، إلى جانب التخطيط للمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.

وأضاف وليد، أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر يقوم بعمل مميز مع الفريق، مؤكدًا أنه مدرب قدير يركز على تطوير اللاعبين ورفع مستواهم بشكل مستمر.

وأشار إلى أن مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك في بطولة الكأس ستكون قوية ومتكافئة، موضحًا أن الفريقين يمتلكان حظوظًا متساوية في حسم اللقاء، في ظل الطموحات الكبيرة والرغبة المشتركة في تحقيق الفوز.