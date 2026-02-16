الدوري المصري.. البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

سقط البنك الأهلي فى فخ التعادل أمام إنبي ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد بتروسبورت فى الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق حامد عبد الله لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة 42.

وجاء هدف محقق ضائع لإنبي عن طريق حامد عبد الله المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة أرضية تجاه المرمى تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة يقفز البنك الأهلي إلى المرتبة التاسعة برصيد 22 نقطة، وأرتفع رصيد إنبي إلى النقطة الـ21، في المركز الـ11.