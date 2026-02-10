موقف ميسي من المشاركة في انتخابات برشلونة

أكد ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، أنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنادي برشلونة، مشيرًا إلى أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على مشواره مع الفريق الأمريكي وإكمال عقده هناك قبل التفكير في أي خطوة إدارية مستقبلية.

ورغم غيابه عن المشهد الانتخابي المباشر، إلا أن تأثيره على النادي الكتالوني لا يزال محسوسًا، حيث يُنظر إليه كرمز تاريخي وشخصية محورية في مستقبل البرسا بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي.

ويأتي قرار ميسي بعد متابعة دقيقة لأخبار برشلونة، حيث أبدى اهتمامًا مستمرًا بتطورات النادي وسير العملية الانتخابية، مع المحافظة على حياده فيما يخص أي ترشح أو دعم مباشر لأي من المرشحين.

وأكد النجم الأرجنتيني أنه مستعد للمساهمة في النادي مستقبليًا عبر دور إداري أو استشاري، بعد الاعتزال التدريجي للعب، مع الحفاظ على مكانته كأحد أعمدة هوية البرسا.

وكان ميسي قد ترك برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي في عام 2023، لينتقل إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين، قبل الانتقال إلى إنتر ميامي حيث بدأ مرحلة جديدة في مسيرته.

وأوضح ميسي في تصريحات صحفية أنه يتابع النادي باستمرار ويشعر بالمسؤولية تجاه ما يحدث في بيته القديم، لكنه يفضل عدم الانخراط في السياسة الانتخابية بشكل مباشر في الوقت الحالي.

وبذلك، يبقى ميسي حاضرًا في الساحة الرمزية للنادي، حيث يُنظر إليه على أنه صوت مؤثر بين الجماهير واللاعبين السابقين، مع احتمال مشاركته مستقبليًا في تطوير الاستراتيجيات الرياضية والإدارية للنادي بعد انتهاء مسيرته الاحترافية في الملاعب.