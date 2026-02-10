قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
رياضة

صفقة رابحة.. جوهرة بورنموث تحت أنظار تشيلسي وريال مدريد

إيلي جونيور كروبي
إيلي جونيور كروبي
إسراء أشرف

لفت إيلي جونيور كروبي، المهاجم الفرنسي الواعد صاحب الـ19 عامًا، الأنظار بقوة منذ ظهوره مع بورنموث، ليصبح حديث كبرى الأندية الأوروبية في فترة زمنية قصيرة.

وبات النادي الإنجليزي يدرك جيدًا أنه يملك جوهرة حقيقية، بعدما قدم كروبي موسمًا لافتًا على الساحل الجنوبي، جعل اسمه حاضرًا بقوة على رادار أندية بحجم تشيلسي، ليفربول، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، التي تتابع تطوره عن قرب.

جوهرة بورنموث تحت أنظار تشيلسي وريال مدريد

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كثف تشيلسي وريال مدريد تحركاتهما بإرسال كشافين بشكل منتظم لمراقبة اللاعب، تمهيدًا للدخول في سباق محتمل للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل القناعة المتزايدة بإمكاناته الكبيرة.

ويشعر مسؤولو بورنموث بأنهم أبرموا صفقة رابحة، بعدما نجح المهاجم الشاب في تسجيل 8 أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لافت للاعب في بداية مشواره، وأسهم بشكل مباشر في تصاعد الاهتمام به من جانب كبار القارة.

وكان بورنموث قد حسم التعاقد مع كروبي في فبراير 2025 قادمًا من لوريان الفرنسي، متفوقًا على منافسة قوية من أندية مثل وست هام، توتنهام، لايبزيج وحتى ريال مدريد، قبل أن يقرر إعارته لاستكمال الموسم في فرنسا، في خطوة هدفت لمنحه دقائق لعب أكبر قبل انطلاق تجربته الكاملة في البريميرليج.

إيلي جونيور بورنموث ريال مدريد تشيلسي إيلي جونيور كروبي

