صفقة رابحة.. جوهرة بورنموث تحت أنظار تشيلسي وريال مدريد

لفت إيلي جونيور كروبي، المهاجم الفرنسي الواعد صاحب الـ19 عامًا، الأنظار بقوة منذ ظهوره مع بورنموث، ليصبح حديث كبرى الأندية الأوروبية في فترة زمنية قصيرة.

وبات النادي الإنجليزي يدرك جيدًا أنه يملك جوهرة حقيقية، بعدما قدم كروبي موسمًا لافتًا على الساحل الجنوبي، جعل اسمه حاضرًا بقوة على رادار أندية بحجم تشيلسي، ليفربول، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، التي تتابع تطوره عن قرب.

جوهرة بورنموث تحت أنظار تشيلسي وريال مدريد

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كثف تشيلسي وريال مدريد تحركاتهما بإرسال كشافين بشكل منتظم لمراقبة اللاعب، تمهيدًا للدخول في سباق محتمل للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل القناعة المتزايدة بإمكاناته الكبيرة.

ويشعر مسؤولو بورنموث بأنهم أبرموا صفقة رابحة، بعدما نجح المهاجم الشاب في تسجيل 8 أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لافت للاعب في بداية مشواره، وأسهم بشكل مباشر في تصاعد الاهتمام به من جانب كبار القارة.

وكان بورنموث قد حسم التعاقد مع كروبي في فبراير 2025 قادمًا من لوريان الفرنسي، متفوقًا على منافسة قوية من أندية مثل وست هام، توتنهام، لايبزيج وحتى ريال مدريد، قبل أن يقرر إعارته لاستكمال الموسم في فرنسا، في خطوة هدفت لمنحه دقائق لعب أكبر قبل انطلاق تجربته الكاملة في البريميرليج.