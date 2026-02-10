موعد مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء نظيره ليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اللقاء، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويطمح تشيلسي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على وولفرهامبتون 3-1، حيث يسعى الفريق لمضاعفة انتصاراته وتعزيز موقعه ضمن المنافسة على المربع الذهبي، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 12 فوزًا و7 تعادلات و6 هزائم

من جانبه، يسعى ليدز يونايتد لاستغلال أدائه الجيد مؤخرًا بعد انتصاره على نوتنجهام فورست 3-1، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب البلوز ومواصلة مطاردة النقاط في جدول الدوري، حيث يقدم الفريق مستويات قوية رغم كونه الضيف في مواجهة اليوم.

وتمثل المباراة تحديًا مزدوجًا للفريقين، فبينما يريد تشيلسي تثبيت حضوره بين الكبار، يطمح ليدز في مفاجأة مضيفه وتحسين موقعه في الدوري، مما يجعل المواجهة ساخنة ومثيرة لمتابعي البطولة الإنجليزية.

