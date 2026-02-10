يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء نظيره ليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اللقاء، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويطمح تشيلسي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على وولفرهامبتون 3-1، حيث يسعى الفريق لمضاعفة انتصاراته وتعزيز موقعه ضمن المنافسة على المربع الذهبي، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 12 فوزًا و7 تعادلات و6 هزائم

من جانبه، يسعى ليدز يونايتد لاستغلال أدائه الجيد مؤخرًا بعد انتصاره على نوتنجهام فورست 3-1، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب البلوز ومواصلة مطاردة النقاط في جدول الدوري، حيث يقدم الفريق مستويات قوية رغم كونه الضيف في مواجهة اليوم.

وتمثل المباراة تحديًا مزدوجًا للفريقين، فبينما يريد تشيلسي تثبيت حضوره بين الكبار، يطمح ليدز في مفاجأة مضيفه وتحسين موقعه في الدوري، مما يجعل المواجهة ساخنة ومثيرة لمتابعي البطولة الإنجليزية.